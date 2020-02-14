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Espreso.tvОбществоВ Украине китайский и европейский капиталы должны "жениться", - Кулеба

В Украине китайский и европейский капиталы должны "жениться", - Кулеба

Около 43% внешней торговли Украины приходится на страны ЕС. В то же время быстро и без какой-либо государственной поддержки растет торговля с Китаем

Об этом сообщил вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на встрече с представителями Харьковского офиса Европейской Бизнес Ассоциации, передает Укринформ .

"Есть 43% внешней торговли с ЕС. Это феноменальный результат за последние годы. Но диалектически у нас развиваются отношения с Китаем. Нет ни политического диалога с Китайской Народной Республикой, ни каравая с хлебом ... Но при этом бизнес изобилует ярким цветом. И за последний год впервые в истории Китай стал торговым партнером Украины №1 как отдельная страна ", - отметил Кулеба.

Он отметил, что это произошло без какой-либо поддержки со стороны государства, то есть бизнес сам договорился.

"Поэтому мое мнение, что Украина - это место, где должны" жениться "китайский и европейский капиталы", - подчеркнул вицепремьер.

Ведь, по словам Кулебы, имея зону свободной торговли с ЕС и европейские стандарты "мы получаем конкурентное преимущество для ведения бизнес-операций с последующим экспортом или привлечением европейского капитала сюда, где он может в либеральных среде, чем в самом ЕС, строить бизнес с Китаем ".

 

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