В Раде зарегистрировали постановление об осуждении репрессий против украинцев в России
14 февраля, 2020, 14:11
14 февраля ВР зарегистрировала проект постановления №3068 "Об Обращении Верховной Рады к парламентам иностранных государств об осуждении агрессии РФ против Украины и осуждения репрессий против украинцев
Об этом сообщает " РБК-Украина ".
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления №3068 "Об Обращении Верховной Рады к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украины и об освобождении политических заключенных - граждан Украины ".
Авторами постановления являются 12 парламентариев от трех фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос".
- Напомним, 14 февраля Министерство обороны представило изменения в закон о государственной тайне
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