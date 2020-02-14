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Espreso.tvОбществоВ Раде зарегистрировали постановление об осуждении репрессий против украинцев в России

В Раде зарегистрировали постановление об осуждении репрессий против украинцев в России


фото: rada.gov.ua
14 февраля ВР зарегистрировала проект постановления №3068 "Об Обращении Верховной Рады к парламентам иностранных государств об осуждении агрессии РФ против Украины и осуждения репрессий против украинцев

Об этом сообщает " РБК-Украина ".

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления №3068 "Об Обращении Верховной Рады к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украины и об освобождении политических заключенных - граждан Украины ".

Авторами постановления являются 12 парламентариев от трех фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос".

  • Напомним, 14 февраля Министерство обороны представило изменения в закон о государственной тайне
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