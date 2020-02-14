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Espreso.tvОбществоВ Раде представили проект изменений в закон о гостайне

В Раде представили проект изменений в закон о гостайне


фото: rbc.ua
14 февраля Министерство обороны представило изменения в закон о государственной тайне

Об этом заявил представитель Минобороны, советник министра обороны Артур Переверзев.

Презентация изменений в закон состоялась во время заседания комитета по нацбезопасности и обороны Верховной Рады.

"Изменения, которые предлагаются к 14 статьи, связанные с необходимостью установления определенного порядка, по которому будет происходить рассекречивания договоров государственного оборонного заказа", - заявил Переверзев.

По его словам, сейчас закон о гостайне содержит лишь отдельные нормы о рассекречивании и не дает возможности Кабинета министров составлять межведомственную комиссию для рассекречивания договоров.

"Именно поэтому предлагаются такие изменения, которые сделают выполнения закона" О оборонные закупки "- той редакции, которая будет голосоваться в Верховной Раде. То есть, если в редакции закона" О оборонные закупки "предполагается рассекречивания в установленном порядке, то изменения в 14 статьи как раз говорят об этом порядок ", - отметил представитель Минобороны.

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