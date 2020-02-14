В Раде пообещали доработать правительственный законопроект о новом Трудовом кодексе

14 февраля, 2020, 15:51

В Верховной Раде Украины доработают законопроект Кабмина, который изменяет Трудовой кодекс

Речь идет о законопроекте Кабинета министров №2708 относительно нового Трудового кодекса, передает информационное управление аппарата ВР.

Указано, что рабочая группа комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов 13 февраля провела заключительное заседание по обсуждению проектов Трудовых кодексов и законопроектов о труде

"Произошло заключительное заседание рабочей группы по обсуждению положений проектов Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1, проектов законов о труде №2708, №2708-1, №2708-2", - говорится в сообщении.

Так, на заседании комитета 7 февраля нардепы решили создать рабочую подгруппу по разработке доработанного законопроекта на общей структуре и положениях проекта закона о труде №2708. Председателем указанной рабочей группы избран Николай Бабенко.

"Сотрудниками секретариата комитета сформирована сравнительная таблица, в которую вошли все предложения, поступившие в комитет к законопроекту о труде, а также те, которые были озвучены участниками проведенных рабочих групп. Эта сравнительная таблица будет передана малой рабочей подгруппе, которая уже на следующей неделе начнет свою работу над постатейной обработкой нового доработанного законопроекта", - говорится в сообщении.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что новый законопроект о труде, который фактически является Трудовым кодексом, предлагает ряд изменений, в том числе в части компенсаций уволенным работникам.