В Нацбанке предлагают рассчитывать ставки акцизов в гривнах, а не евро

14 февраля, 2020, 11:33

Национальный банк Украины советует отойти от практики расчета доходов бюджета от акцизов на подакцизные товары в иностранной валюте - вместо рассчитывать их в гривне для сокращения валютных рисков

Об этом заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы подписали меморандум о взаимодействии. Наша задача с Минфином - уменьшить, в частности, валютные риски для бюджета.

Мы сейчас общаемся с Министерством экономики, чтобы доходы бюджета меньше зависели от валютного курса. Вот тарифы на акцизы, которые номинированы в евро, по нашему мнению, лучше их номинировать в гривне ", - сказал Чурий во время общения с представителями Европейской Бизнес Ассоциации.

По его словам, это позволит снизить влияние колебаний курса гривны на бюджет.

"Мы это донесли. Минэкономики этот вопрос рассматривает", - добавил Чурий.

Сейчас ставки некоторых акцизов устанавливают в евро.