В Нацбанке предлагают рассчитывать ставки акцизов в гривнах, а не евро
14 февраля, 2020, 11:33
Национальный банк Украины советует отойти от практики расчета доходов бюджета от акцизов на подакцизные товары в иностранной валюте - вместо рассчитывать их в гривне для сокращения валютных рисков
Об этом заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы подписали меморандум о взаимодействии. Наша задача с Минфином - уменьшить, в частности, валютные риски для бюджета.
Мы сейчас общаемся с Министерством экономики, чтобы доходы бюджета меньше зависели от валютного курса. Вот тарифы на акцизы, которые номинированы в евро, по нашему мнению, лучше их номинировать в гривне ", - сказал Чурий во время общения с представителями Европейской Бизнес Ассоциации.
По его словам, это позволит снизить влияние колебаний курса гривны на бюджет.
"Мы это донесли. Минэкономики этот вопрос рассматривает", - добавил Чурий.
Сейчас ставки некоторых акцизов устанавливают в евро.
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