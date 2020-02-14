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Espreso.tvОбществоВ Нацбанке предлагают рассчитывать ставки акцизов в гривнах, а не евро

В Нацбанке предлагают рассчитывать ставки акцизов в гривнах, а не евро


фото: НБУ
Национальный банк Украины советует отойти от практики расчета доходов бюджета от акцизов на подакцизные товары в иностранной валюте - вместо рассчитывать их в гривне для сокращения валютных рисков

Об этом заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы подписали меморандум о взаимодействии. Наша задача с Минфином - уменьшить, в частности, валютные риски для бюджета.

Мы сейчас общаемся с Министерством экономики, чтобы доходы бюджета меньше зависели от валютного курса. Вот тарифы на акцизы, которые номинированы в евро, по нашему мнению, лучше их номинировать в гривне ", - сказал Чурий во время общения с представителями Европейской Бизнес Ассоциации.

По его словам, это позволит снизить влияние колебаний курса гривны на бюджет.

"Мы это донесли. Минэкономики этот вопрос рассматривает", - добавил Чурий.

Сейчас ставки некоторых акцизов устанавливают в евро.

 

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