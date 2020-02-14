В Мариуполе военного осудили на 9 лет за убийство сослуживца

14 февраля, 2020, 16:20

В Мариуполе Донецкой области к девяти годам лишения свободы приговорен военнослужащий, который нанес сослуживцу семь ударов ножом, в результате чего последний скончался

Об этом в сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По версии следствия, указанный военнослужащий в ноябре 2018 года в помещении отеля, где находился в увольнении, в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры нанес своему знакомому военнослужащему не менее семи ударов ножом, от которых последний скончался", - говорится в сообщении пресс-секретарей ОГП.

В пятницу, 14 февраля 2020 года, Ильичевский райсуд города Мариуполь признал виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы военнослужащего.