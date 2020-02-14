В Китае открыли новый способ борьбы с коронавирусом: более 10 тяжелобольных выздоровели
14 февраля, 2020, 09:19
14 февраля обнародовали новые результаты борьбы с коронавирусом COVID-19: плазма крови выздоровевших пациентов, содержащая антитела - это пока что самое эффективное лекарство
Об этом сообщает китайское государственное издание " Global Times ".
"Более 10 пациентов в тяжелом состоянии, очевидно, выздоровели после приема продуктов, изготовленных из плазмы крови, содержащих антитела, выработанные пациентами, которые выздоровели. На данный момент продукты оказываются эффективным способом лечения COVID-19, поскольку нет эффективного препарата или вакцины", - говорится в сообщении.
- Напомним, что граждане Украины, которые до сих пор не могут эвакуировать из китайского Уханя - эпицентра распространения коронавируса - рассказали о том, что правительство постоянно меняет дату вылета и не забирает их.
- 14 февраля министр охраны злоровья сообщила, что 18 февраля украинский эвакуируют из эпицентра коронавируса в городе Ухань
- Количество случаев коронавируса COVID-19 на материковой части Китая достигла 63851 , сообщила китайская служба здравоохранения.
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