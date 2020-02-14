В Киеве в результате ДТП автомобиль вылетел на пешеходную зону, сломал дерево и чуть не попал в озеро

14 февраля, 2020, 12:09

14 февраля в районе Березняков в результате ДТП Volkswagen Golf вылетел на пешеходную часть, снес молодое дерево и чудом никого не задев и не попав в озеро, перевернулся

С места происшествия сообщают "Вартови.Еспресо" .

В Киеве, в Днепровском районе произошла головокружительная ДТП, в котором чудом водитель автомобиля остался жив. Как рассказал Стражам Эспрессо водитель кроссовера Hyundai Tucson, он двигался по Березняковской, заранее включил поворотник чтобы перестроиться налево - к гаражному кооператива.

В это время водитель Volkswagen Golf, который двигался следом, который якобы поздно увидел стоящий Хюндай, чтобы не вдарить его в зад, выкрутил руль влево, вылетел на встречную, после чего, чтобы не столкнуться со встречными автомобилями, перестроился вправо - в свою полосу.

Далее неуправляемый автомобиль вылетел на зеленую зону, снес молодое деревце, затем на тротуар, где, к счастью, не было пешеходов. Затем прокатился по крутому склону, где по касательной врезался в дерево и, наконец, остановился в двух других деревьях вниз головой.

Руководитель Фольксвагена находился в салоне один. Скорее всего, он не воспользовался пасом безопасности и поэтому получил многочисленные травмы, с которыми его госпитализировали медики скорой. Отметим, что если бы не деревья на склоне, то не управляема машина могла сбить пешеходов, которые часто ходят озером Тельбин, а именно авто вместе с водителем оказалось бы в воде.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить степень вины каждого из участников аварии.

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