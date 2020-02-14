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Espreso.tvОбществоВ Киеве стреляли в спортзале, есть раненый

В Киеве стреляли в спортзале, есть раненый


фото: npu.gov.ua
В одном из спортзалов Соломенского района города Киева спор между мужчинами закончился стрельбой, один посетитель получил ранения

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Между посетителями возник конфликт, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил в оппонента из травматического оружия. Начато уголовное производство, усилия правоохранителей направлены на розыск злоумышленника", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в дежурную часть Соломенского управления полиции поступила информация о стрельбе в спортзале на улице Металлистов. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа и врачи.

Прибыв на место, полицейские выяснили, что между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что один якобы препятствовал тренировке другому. В ходе спора один из посетителей достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся.

"Пострадавшему - 28-летнему местному жителю, врачи оказали необходимую медицинскую помощь на месте. Следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до семи лет тюремного заключения" , - говорится в сообщении.

Усилия правоохранителей направлены на установление всех обстоятельств инцидента, а также на розыск и задержание правонарушителя.

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