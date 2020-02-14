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Espreso.tvОбществоВ Киеве столкнулись легковушки, одна из них перевернулась

В Киеве столкнулись легковушки, одна из них перевернулась

Вечером 14 февраля во Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей

Об этом сообщают "Вартови. Еспресо" .

Авария произошла в Соломенском районе. По предварительным данным, автомобиль Toyota поворачивал направо, перестраиваясь из средней полосы. В это время его опережал дело по полосе общественного транспорта Renault. Не успевая среагировать, водитель Renault ударил Toyota в правый бок и, перевернувшись на бок, вылетел на тротуар и протаранил припаркованный Daewoo Matiz.

Очевидцы помогли выбраться из перевернутого авто водителю. В салоне Matiz людей не было. Серьезных травм никто из участников ДТП не получил, от помощи врачей все отказались.

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