В Киеве столкнулись легковушки, одна из них перевернулась

14 февраля, 2020, 23:17

Вечером 14 февраля во Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей

Об этом сообщают "Вартови. Еспресо" .

Авария произошла в Соломенском районе. По предварительным данным, автомобиль Toyota поворачивал направо, перестраиваясь из средней полосы. В это время его опережал дело по полосе общественного транспорта Renault. Не успевая среагировать, водитель Renault ударил Toyota в правый бок и, перевернувшись на бок, вылетел на тротуар и протаранил припаркованный Daewoo Matiz.

Очевидцы помогли выбраться из перевернутого авто водителю. В салоне Matiz людей не было. Серьезных травм никто из участников ДТП не получил, от помощи врачей все отказались.