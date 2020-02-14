В Киеве мужчина убил женщину и спрятал тело в подвале
14 февраля, 2020, 16:21
В Дарницком районе города Киева мужчина убил женщину и вынес тело в подвал
Сообщают Вартови.Еспресо.
Мужчина после совершенного преступления вынес тело из квартиры в подвал, для этого он использовал мешок.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа полиции.
Проводится допрос свидетелей. Подозреваемый закрылся в квартире, на место вызвали спецназ.
Читайте также
-
-
-
-
6 февраля, 2020 Ксенофобские высказывания продюсера 1+1 унижают украинцев
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
Читайте также
-
-
-
6 февраля, 2020 Ксенофобские высказывания продюсера 1+1 унижают украинцев