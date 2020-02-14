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Espreso.tvОбществоВ Киеве мужчина убил женщину и спрятал тело в подвале

В Киеве мужчина убил женщину и спрятал тело в подвале

В Дарницком районе города Киева мужчина убил женщину и вынес тело в подвал

Сообщают Вартови.Еспресо.

Мужчина после совершенного преступления вынес тело из квартиры в подвал, для этого он использовал мешок.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа полиции.

Проводится допрос свидетелей. Подозреваемый закрылся в квартире, на место вызвали спецназ.

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