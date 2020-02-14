14 февраля, 2020, 14:49

В Карпатах 13 февраля спасатели нашли пятерых заблудившихся туристов

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

"Во время прохождения туристическими маршрутами почти одновременно заблудились пятеро человек. Так, первое сообщение о утери в горах людей, спасателям поступило в 16:10 от гражданки Литовской Республики 1991 года рождения, которая заблудилась в районе долины Крачунеска. На поиски туристки было направлено четырех профессионалов Ясинянского горного поисково-спасательного отделения. Также с ними бок о бок шел один общественный спасатель ", - говорится в сообщении.

Во время проведения поисковых работ иностранки, а именно в 17:00, в оперативно-спасательную службу поступило очередное сообщение о утери в этой же местности еще четырех туристов 1981, 1991,1994 и 1996 рождения, среди которых - трое киевлян и полтавчанка.