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Espreso.tvОбществоВ Карпатах заблудились 5 туристов

В Карпатах заблудились 5 туристов


фото: ДСНС
В Карпатах 13 февраля спасатели нашли пятерых заблудившихся туристов

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

"Во время прохождения туристическими маршрутами почти одновременно заблудились пятеро человек. Так, первое сообщение о утери в горах людей, спасателям поступило в 16:10 от гражданки Литовской Республики 1991 года рождения, которая заблудилась в районе долины Крачунеска. На поиски туристки было направлено четырех профессионалов Ясинянского горного поисково-спасательного отделения. Также с ними бок о бок шел один общественный спасатель ", - говорится в сообщении.

Во время проведения поисковых работ иностранки, а именно в 17:00, в оперативно-спасательную службу поступило очередное сообщение о утери в этой же местности еще четырех туристов 1981, 1991,1994 и 1996 рождения, среди которых - трое киевлян и полтавчанка.

В 17:30 литовку нашли в районе долины Крачунеска и в сопровождении одного спасателя доставили в временного места жительства (урочище Драгобрат).

Основная группа продолжила поисковые работы и в 19:00 отыскала местонахождение заблудшей группы. Медицинской помощи они не нуждались. Они также были сопровождены в урочище Драгобрат.

Спасатели в очередной раз обращаются к туристам с просьбой не выходить в горы на период ухудшения погодных условий и значительного лавинной опасности.

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