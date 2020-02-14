В Карпатах заблудились 5 туристов
Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.
"Во время прохождения туристическими маршрутами почти одновременно заблудились пятеро человек. Так, первое сообщение о утери в горах людей, спасателям поступило в 16:10 от гражданки Литовской Республики 1991 года рождения, которая заблудилась в районе долины Крачунеска. На поиски туристки было направлено четырех профессионалов Ясинянского горного поисково-спасательного отделения. Также с ними бок о бок шел один общественный спасатель ", - говорится в сообщении.
Во время проведения поисковых работ иностранки, а именно в 17:00, в оперативно-спасательную службу поступило очередное сообщение о утери в этой же местности еще четырех туристов 1981, 1991,1994 и 1996 рождения, среди которых - трое киевлян и полтавчанка.
В 17:30 литовку нашли в районе долины Крачунеска и в сопровождении одного спасателя доставили в временного места жительства (урочище Драгобрат).
Основная группа продолжила поисковые работы и в 19:00 отыскала местонахождение заблудшей группы. Медицинской помощи они не нуждались. Они также были сопровождены в урочище Драгобрат.
Спасатели в очередной раз обращаются к туристам с просьбой не выходить в горы на период ухудшения погодных условий и значительного лавинной опасности.
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