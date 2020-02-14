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Espreso.tvОбществоВ центре Афин произошла смертельная стрельба, более сотни задержанных

В центре Афин произошла смертельная стрельба, более сотни задержанных

Полиция Греции задержала в Афинах по меньшей мере 129 человек после стрельбы, в результате которой погиб один человек, еще один получил ранения

Об этом сообщает Ekathimerini.

"По меньшей мере 129 человек задержали в центре Афин в пятницу после обеда в результате операции полицейских для того, чтобы найти виновных в стрельбе, в результате которой один человек погиб и еще один получил ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в четверг вечером 30 человек с ножами и огнестрельным оружием напали на группу людей, которые продавали контрабандные сигареты в Афинах.

По словам свидетелей, нападавшие требовали деньги от продавцов за сохранение места торговли.

Во время столкновений между двумя группами погиб 23-летний гражданин Афганистана, другой 25-летний афганец получил ранения.

В полиции предполагают, что инцидент может будет связан с криминальными разборками по потокам контрабанды в перевозке наркотиков и продаже фальшивых документов.

Отмечается, что похожий инцидент между афганцами и пакистанцами уже имел место в январе 2019 года. Тогда погиб один человек.

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