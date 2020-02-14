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Espreso.tvОбществоУкрзализныця обновляет сайт: уже показали прототип

Укрзализныця обновляет сайт: уже показали прототип

Укрзализныця представила прототип обновленного сайта компании. Сервис бронирования билетов разместили на главной странице

Об этом сообщила пресс служба компании.

Сейчас прототип нового сайта работает по ссылке uz.com.ua (старый и актуальный сейчас сайт находится по ссылке uz.gov.ua ).

"Все сервисы будут сгруппированы по четкому и предметному позиционированию, а пользователям будет предложена удобная обратная связь. Наши клиенты должны почувствовать, что железная дорога идет им на встречу, становится открытой, понятной и удобной", - сообщил член правления Укрзализныци Марчин Целеевський.

Известно, что сейчас обновленный сайт еще дорабатывается, в частности разрабатываются новые разделы, порталы для пассажиров, грузоперевозчиков и других пользователей. Также там планируют создать личные кабинеты для большего удобства пользования.

Сколько потратили на новый сайт в Укрзализныце пока не сообщают, отмечая, что разработкой занимались ІТ-специалисты компании.

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