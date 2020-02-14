Укрзализныця обновляет сайт: уже показали прототип

14 февраля, 2020, 16:38

Укрзализныця представила прототип обновленного сайта компании. Сервис бронирования билетов разместили на главной странице

Об этом сообщила пресс служба компании.

Сейчас прототип нового сайта работает по ссылке uz.com.ua (старый и актуальный сейчас сайт находится по ссылке uz.gov.ua ).

"Все сервисы будут сгруппированы по четкому и предметному позиционированию, а пользователям будет предложена удобная обратная связь. Наши клиенты должны почувствовать, что железная дорога идет им на встречу, становится открытой, понятной и удобной", - сообщил член правления Укрзализныци Марчин Целеевський.

Известно, что сейчас обновленный сайт еще дорабатывается, в частности разрабатываются новые разделы, порталы для пассажиров, грузоперевозчиков и других пользователей. Также там планируют создать личные кабинеты для большего удобства пользования.

Сколько потратили на новый сайт в Укрзализныце пока не сообщают, отмечая, что разработкой занимались ІТ-специалисты компании.