Украинцам предложили выбрать, как будет выглядеть электронный паспорт

14 февраля, 2020, 12:58

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров представил прототип внутреннего украинского паспорта, который вскоре должен появиться в мобильном приложении "Дия"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Такой паспорт появится в приложении в тех украинском, которые имеют заграничный паспорт или ID-карты.

С его помощью можно будет передвигаться по стране поездами и самолетами, идентифицировать свою личность в госучреждениях, получать посылки на почте и т.д. В паспорте будет размещен QR-код, так же, как в электронном удостоверении водителя и техпаспорте.