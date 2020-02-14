Украинцам предложили выбрать, как будет выглядеть электронный паспорт
14 февраля, 2020, 12:58
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров представил прототип внутреннего украинского паспорта, который вскоре должен появиться в мобильном приложении "Дия"
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Такой паспорт появится в приложении в тех украинском, которые имеют заграничный паспорт или ID-карты.
С его помощью можно будет передвигаться по стране поездами и самолетами, идентифицировать свою личность в госучреждениях, получать посылки на почте и т.д. В паспорте будет размещен QR-код, так же, как в электронном удостоверении водителя и техпаспорте.
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