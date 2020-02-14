Украина испытала новые артиллерийские снаряды собственного производства

14 февраля, 2020, 20:46

В Павлограде Днепропетровской области испытали новые снаряды калибра 152 мм украинского производства для самоходной артиллерийской установки 2С3 "Акация"

Об этом сообщает пресс-служба компании "Украинская бронетехника".

"Новый осколочно-фугасный снаряд калибра 152 мм разработан на собственные средства предприятия. Он также может использоваться для стрельбы из пушек Д-20, МЛ-20, 2А65 и 2С19. Боеприпас предназначен для уничтожения артиллерии, минометов и других огневых средств противника, живой силы, объектов тыла и органов управления войсками, а также полевых и долговременных оборонительных сооружений", - говорится в сообщении.

В состав снаряда входит гильза, которая подлежит ремонту и может повторно использоваться до 6 раз. Кроме того, в снаряде использовали малочувствительную взрывчатку "БАС", что значительно снижает риски группового подрыва снарядов в нештатных ситуациях на арсеналах и артиллерийских позициях.