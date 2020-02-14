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Espreso.tvОбществоУченые обнаружили гигантскую молодую планету "неподалеку" от Земли

Ученые обнаружили гигантскую молодую планету "неподалеку" от Земли


фото: tecmundo
Астрономы из Рочестерского института технологий заявили, что обнаружили гигантскую молодую планету за пределами Солнечной системы

Об этом сообщает DT.ua .

"Астрономы из Технологического института Рочестера обнаружили гигантскую молодую планету в 330 световых годах от Земли: по астрономическим меркам это "рядом" с нами", - говорится в сообщении.

Ученые назвали планету 2MASS 1155-7919 b. По их словам, это тусклый холодный объект с массой в 10 раз больше, чем у Юпитера. Исследователи предполагают, что планета все еще находится в процессе формирования.

2MASS 1155-7919 b вращается вокруг звезды, возраст которой составляет всего пять миллионов лет. Она находится от своего светила в 600 раз дальше, чем Земля от Солнца. Почему экзопланета оказалась так далеко от своей звезды, ученые пока не знают.

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