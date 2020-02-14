Участники "нормандской четверки" в Мюнхене попытаются создать предпосылки для нового саммита, - Маас

14 февраля, 2020, 20:06

Представители "нормандской четверки" попытаются в Мюнхене создать базу для нового саммита

Об этом сообщил глава МИД Германии Гайко Маас, сообщает Интерфакс-Украина.

"Здесь в Мюнхене мы будем говорить с коллегами из Парижа, Москвы, Киева, чтобы создать предпосылки для новой встречи в "ормандском формате" в Берлине", - сказал Маас, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.