Участники "нормандской четверки" в Мюнхене попытаются создать предпосылки для нового саммита, - Маас
14 февраля, 2020, 20:06
Представители "нормандской четверки" попытаются в Мюнхене создать базу для нового саммита
Об этом сообщил глава МИД Германии Гайко Маас, сообщает Интерфакс-Украина.
"Здесь в Мюнхене мы будем говорить с коллегами из Парижа, Москвы, Киева, чтобы создать предпосылки для новой встречи в "ормандском формате" в Берлине", - сказал Маас, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
- Как заявил МИД России, Нормандский саммит по урегулированию ситуации на Донбассе, который запланирован на апрель, находится под угрозой срыва.
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