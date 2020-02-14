 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТолько 12% украинцев считают, что события в стране движутся в правильном направлении, - Центр SOCIS

Только 12% украинцев считают, что события в стране движутся в правильном направлении, - Центр SOCIS


фото: 5.ua
11,9% украинцев считают, что события в стране движутся в правильном направлении

Такие данные социологического опроса, обнародовал Центр SOCIS .

Согласно данным опроса, 33,2% украинцев считают, что события в государстве движутся в неправильном направлении, 51,6% - в чем-то правильном, а в чем-то неправильном.

Электоральные настроения украинцев относительно парламентских политических сил распределились следующим образом: если бы выборы в Верховную Раду проходили в следующее воскресенье, то 30,1% респондентов проголосовали бы за партию "Слуга народа".

На втором месте - партия "Европейская Солидарность", за которую готовы проголосовать 10,1% опрошенных. За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" готовы проголосовать 10% опрошенных. За ВО "Батькивщина" - 8,1%. За партию "Голос" - 2,5%.

Исследование проводилось с 1 по 10 февраля 2020 года методом стандартизированного интервью "face-to-face". Всего было опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность исследования 2,1%.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 февраля, 2020 пятница

больше новостей

14 февраля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать