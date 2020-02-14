Свитолина позорно проиграла в 1/4 финала турнира в Таиланде
14 февраля, 2020, 15:18
Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла японке Нао Хибине в 1/4 финала турнира в Таиланде
Об этом сообщает WTA y twitter ..
Встреча между теннисистками продолжалась 79 минут и закончилась со счетом 4:6, 2:6 в пользу Нао Хибины.
Элина Свитолина сделала 2 эйса при 3 двойных ошибках (1/1 у соперницы).
Восемьдесят четвёртая ракетка мира Нао Хибина в полуфинале сыграет против победительницы матча между китаянкой Ван Цян и швейцаркой Леони Кунг.
Sealed with an ace- WTA (@WTA) February 14, 2020
Nao Hibino books her place in the #ThailandOpen semifinals by clinching it over Svitolina, 6-4, 6-2. pic.twitter.com/bhLINE1h8R
- 13 февраля Элина Свитолина обыграла австралийку Сторм Сандерс во втором круге турнира в таиландском Хуахине.
- Напомним, 8 февраля сборная Украина победила Эстонию и вышла в плей-офф первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федераций, несмотря на поражение Элины Свитолиной.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-