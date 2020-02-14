Свитолина позорно проиграла в 1/4 финала турнира в Таиланде

14 февраля, 2020, 15:18

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла японке Нао Хибине в 1/4 финала турнира в Таиланде

Об этом сообщает WTA y twitter ..

Встреча между теннисистками продолжалась 79 минут и закончилась со счетом 4:6, 2:6 в пользу Нао Хибины.

Элина Свитолина сделала 2 эйса при 3 двойных ошибках (1/1 у соперницы).

Восемьдесят четвёртая ракетка мира Нао Хибина в полуфинале сыграет против победительницы матча между китаянкой Ван Цян и швейцаркой Леони Кунг.

Sealed with an ace



Nao Hibino books her place in the #ThailandOpen semifinals by clinching it over Svitolina, 6-4, 6-2. pic.twitter.com/bhLINE1h8R - WTA (@WTA) February 14, 2020