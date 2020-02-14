 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСвитолина позорно проиграла в 1/4 финала турнира в Таиланде

Свитолина позорно проиграла в 1/4 финала турнира в Таиланде


фото: Reuters
Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла японке Нао Хибине в 1/4 финала турнира в Таиланде

Об этом сообщает WTA y twitter ..

Встреча между теннисистками продолжалась 79 минут и закончилась со счетом 4:6, 2:6 в пользу Нао Хибины.

Элина Свитолина сделала 2 эйса при 3 двойных ошибках (1/1 у соперницы).

Восемьдесят четвёртая ракетка мира Нао Хибина в полуфинале сыграет против победительницы матча между китаянкой Ван Цян и швейцаркой Леони Кунг.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 февраля, 2020 пятница

больше новостей

14 февраля, 2020 пятница

13 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать