 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСуд разблокировал концессию херсонского порта, - Криклий

Суд разблокировал концессию херсонского порта, - Криклий


фото: Південна інформаційна компанія
14 февраля стало известно, что Мининфра инициировало пересмотр решения Шестого апелляционного суда. Киева о приостановлении действия приказа об утверждении результатов концессионного конкурса Херсонского порта

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

"Как мы и обещали, Министерство инфраструктуры инициировало пересмотр решения Шестого апелляционного суда. Киева о приостановлении действия приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и утверждения победителя концессионного конкурса в порту Херсон. Ходатайство Министерства суд удовлетворил и отменил меры обеспечения иска", - написал министр.

Он добавил, что процесс концессии теперь не остановят.

  • Напомним Херсонский морской торговый порт передали в концессию компании "Рисоил-Херсон" в январе 2020 года
  • 4 февраля Шестой апелляционный административный суд. Киева приостановил действие приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и определения победителя конкурса на концессию морского порта Херсон
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 февраля, 2020 пятница

больше новостей

14 февраля, 2020 пятница

13 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать