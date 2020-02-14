Суд разблокировал концессию херсонского порта, - Криклий
14 февраля, 2020, 15:06
14 февраля стало известно, что Мининфра инициировало пересмотр решения Шестого апелляционного суда. Киева о приостановлении действия приказа об утверждении результатов концессионного конкурса Херсонского порта
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.
"Как мы и обещали, Министерство инфраструктуры инициировало пересмотр решения Шестого апелляционного суда. Киева о приостановлении действия приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и утверждения победителя концессионного конкурса в порту Херсон. Ходатайство Министерства суд удовлетворил и отменил меры обеспечения иска", - написал министр.
Он добавил, что процесс концессии теперь не остановят.
- Напомним Херсонский морской торговый порт передали в концессию компании "Рисоил-Херсон" в январе 2020 года
- 4 февраля Шестой апелляционный административный суд. Киева приостановил действие приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и определения победителя конкурса на концессию морского порта Херсон
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