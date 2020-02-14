Суд разблокировал концессию херсонского порта, - Криклий

14 февраля, 2020, 15:06

14 февраля стало известно, что Мининфра инициировало пересмотр решения Шестого апелляционного суда. Киева о приостановлении действия приказа об утверждении результатов концессионного конкурса Херсонского порта

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

"Как мы и обещали, Министерство инфраструктуры инициировало пересмотр решения Шестого апелляционного суда. Киева о приостановлении действия приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и утверждения победителя концессионного конкурса в порту Херсон. Ходатайство Министерства суд удовлетворил и отменил меры обеспечения иска", - написал министр.

Он добавил, что процесс концессии теперь не остановят.