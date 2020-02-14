Суд объявил обвинение по делу похищения активистов Майдана

14 февраля, 2020, 15:53

Шевченковский суд Киева в пятницу, 14 февраля, в деле о похищении Игоря Луценко и Юрия Вербицкого во времена Майдана по обвинению Александра Медведя определил порядок исследования доказательств по делу

Об этом сообщает Insider.



Прокурор зачитал краткое изложение обвинительного акта, в котором говорится о роли Медведя в похищении двух активистов Евромайдана. По данным следствия, Медведя и его соучастников привлекли представители тогдашней власти для препятствования мирным акциям граждан.



"Для них (лиц спортивного телосложения, - ред.) координации использовался офис в Киеве на улице Почайнинской, 4. Неживов (консультировал тех, кто осуществлял похищение) организовал группу, в которую входил Медведь. Соответственно тогда Медведь вместе с другими лицами начали действия по похищению лиц-активистов Евромайдана. Речь идет о ночи на 21 января 2014 года", - отметил прокурор.



По словам прокурора, Неживов приказал использовать микроавтобус для транспортировки похищенных лиц. Таким образом, Медведь с другими отследили движение активистов в больницу. В дальнейшем, согласно плану, Медведь наблюдал за обстановкой, чтобы предупреждать других соучастников. А в дальнейшем, по данным следствия, после прибытия Луценко и Вербицкого в больницу, Медведь сообщил соучастникам об этом.



Пострадавшие с стороны Вербицкого просят суд взыскать с Медведя средства размере 1 млн грн.



Пострадавший Луценко просит взыскать с обвиняемого 32 тысячи гривен, 16 тысяч гривен и сумму, которая соответствует 720 минимальным заработным платам.



На скамье подсудимых - Александр Медведь, который обвиняется в похищении человека с причинением физических страданий. Сейчас работающий начальником охраны на предприятии. Медведь свою вину не признает, о чем заявил в ходе судебного заседания.



Отметим, активистов Луценко и Вербицкого похитили из помещения Александровской больницы 21 января 2014 года. Активистов пытали и бросили в лесу. Игорю Луценко удалось выжить после этих событий, тогда как Вербицкий умер 22 января.