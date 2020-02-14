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Espreso.tvОбществоСША продолжат помогать ВСУ защищаться от России - Пентагон

США продолжат помогать ВСУ защищаться от России - Пентагон


фото: Укрінформ
Официальный Вашингтон подтвердил непоколебимую поддержку Украины, а также усилий, направленных на усиление оборонительных возможностей украинского войска, которое противостоит натиску российской агрессии

Об этом шла речь во время встречи главы Пентагона Марка Эспера с министром обороны Украины Андреем Загороднюком, сообщили в пятницу в оборонном ведомстве США.

"Министр обороны Эспер подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнули в американском ведомстве.

При этом, США подтвердили намерение продолжить усилия с целью "наращивания возможностей украинских сил более эффективно обороняться от российской агрессии".

Министр обороны США также согласился с необходимостью усиления вклада европейских союзников в миссию поддержки Украины в сфере безопасности.

Переговоры глав оборонных ведомств США и Украины состоялись в Брюсселе, на министерской встрече в рамках Североатлантического альянса, уточнили в Пентагоне.

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