США продолжат помогать ВСУ защищаться от России - Пентагон
Об этом шла речь во время встречи главы Пентагона Марка Эспера с министром обороны Украины Андреем Загороднюком, сообщили в пятницу в оборонном ведомстве США.
"Министр обороны Эспер подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнули в американском ведомстве.
При этом, США подтвердили намерение продолжить усилия с целью "наращивания возможностей украинских сил более эффективно обороняться от российской агрессии".
Министр обороны США также согласился с необходимостью усиления вклада европейских союзников в миссию поддержки Украины в сфере безопасности.
Переговоры глав оборонных ведомств США и Украины состоялись в Брюсселе, на министерской встрече в рамках Североатлантического альянса, уточнили в Пентагоне.
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