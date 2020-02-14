Соратник Макрона не будет участвовать в выборах мэра Парижа из-за публикации интимного видео
Соответствующее решение он принял после того, как было опубликовано видео интимного характера с якобы его участием, сообщает Reuters .
"Я больше не хочу подвергать еще большему риску себя и свою семью ... Это решение будет мне дорого стоить, но мои приоритеты понятны - это, прежде всего, моя семья", - заявил Гриво.
Он отметил, что его семья "более года становилась объектом клеветнических заявлений, шантажа, разглашение частных тайных разговоров и смертельных угроз", отметив, что "это зашло слишком далеко".
Вместе с тем Гриво сказал, что интернет-ресурсы достигли нового уровня, и "веб-сайты и социальные сети ведут атаки на мою личную жизнь".
Ранее российский художник-диссидент Петр Павленский, который сейчас живет во Франции, опубликовал скриншоты онлайн-чата якобы между Гриво и женщиной, не являющейся его женой. К одному из сообщений было прикреплено видео с кадрами мужских гениталий. Гриво не отрицает, что сообщение производил он.
Партия Макрона выбрала Гриво, чтобы противопоставить его на выборах мэра математику Седрик Виллани.
Муниципальные выборы во Франции состоятся 15 и 22 марта.
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