Соратник Макрона не будет участвовать в выборах мэра Парижа из-за публикации интимного видео

14 февраля, 2020, 14:07

Кандидат на пост мэра Парижа от партии президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" Бенжамен Гриво объявил о снятии кандидатуры

Соответствующее решение он принял после того, как было опубликовано видео интимного характера с якобы его участием, сообщает Reuters .

"Я больше не хочу подвергать еще большему риску себя и свою семью ... Это решение будет мне дорого стоить, но мои приоритеты понятны - это, прежде всего, моя семья", - заявил Гриво.

Он отметил, что его семья "более года становилась объектом клеветнических заявлений, шантажа, разглашение частных тайных разговоров и смертельных угроз", отметив, что "это зашло слишком далеко".

Вместе с тем Гриво сказал, что интернет-ресурсы достигли нового уровня, и "веб-сайты и социальные сети ведут атаки на мою личную жизнь".

Ранее российский художник-диссидент Петр Павленский, который сейчас живет во Франции, опубликовал скриншоты онлайн-чата якобы между Гриво и женщиной, не являющейся его женой. К одному из сообщений было прикреплено видео с кадрами мужских гениталий. Гриво не отрицает, что сообщение производил он.

Партия Макрона выбрала Гриво, чтобы противопоставить его на выборах мэра математику Седрик Виллани.

Муниципальные выборы во Франции состоятся 15 и 22 марта.