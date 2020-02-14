Сенаторы США заверили Зеленского в двухпартийной поддержке Украины

14 февраля, 2020, 17:23

Американские сенаторы Крис Мерфи, Джон Барасси и Рон Джонсон в пятницу провели в Киеве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским

Как сообщает LB.ua, после переговоров они пообщались с журналистами.

Сенаторы сказали, что США хотят оставить в прошлом скандал с импичментом Дональда Трампа, и заверили, что он не повлияет на отношения с Украиной.

"Мы будем продолжать усилия по увеличению объемов помощи, в том числе военной, для Украины. Это поддерживают обе партии в США. Только что на встрече с президентом спросили: что мы можем сделать еще? И он очертил нам некоторые вещи. То, что мы услышали , мы повезем с собой ", - заявил сенатор Барасси.

Джонсон тоже подчеркнул, что приезд сенаторов - это "демонстрация двухпартийной поддержки храброго народа Украины".

Он добавил, что встреча с Зеленским прошла отлично. "Мы уезжаем из Украины оптимистично настроенными относительно будущего страны и усилий президента", - заявил сенатор.