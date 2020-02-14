Сенат США одобрил ограничение военных полномочий Трампа
Об этом пишет AP .
За документ проголосовали 55 сенаторов против 45-ти. В том числе ограничения военных полномочий Трампа поддержали восемь республиканцев рядом с демократами.
Согласно этой мере, получившей двухпартийной поддержке, Трамп должен получить одобрение Конгресса, прежде чем начать военные действия против Ирана.
Палата представителей планирует принять резолюцию до конца месяца. Но потребуются две трети голосов в Сенате и Палате представителей, чтобы преодолеть ожидаемое вето Трампа.
Инициатор резолюции сенатор-демократ Тим Кейн и другие сторонники сказали, что эта резолюция направлена не против Трампа или даже института президента, а является важным подтверждением полномочий Конгресса - объявление войны.
"Наступательная война требует дебатов и голосования в Конгрессе", - заявил он.
Ранее Дональд Трамп обратился в американский Сенат с просьбой не поддерживать резолюцию об ограничении его военных полномочий.
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