Сегодня в "Дебатах": Оман и заблуждение Зеленского, поход Ермака и зарплаты чиновников

14 февраля, 2020, 13:54

14 февраля в 21:15 на телеканале "Еспресо" - "Дебаты" с Сергеем Руденко

Сегодня в программе три темы:

"Оманливый" отпуск: что делал Владимир Зеленский в Омане, для чего на самом деле туда ездил и с кем встречался - расследование, теории, раскрытие тайны;

Кадровые ротации и заявления старых чиновников при новых должностях - кого и почему заменил Ермак и какой видит стратегию развития государства?

Зарплаты чиновников, тарифы украинцев. Сколько зарабатывают одни и сколько тратят другие.

В программе принимают участие: