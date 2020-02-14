Сегодня в "Дебатах": Оман и заблуждение Зеленского, поход Ермака и зарплаты чиновников
14 февраля, 2020, 13:54
14 февраля в 21:15 на телеканале "Еспресо" - "Дебаты" с Сергеем Руденко
Сегодня в программе три темы:
"Оманливый" отпуск: что делал Владимир Зеленский в Омане, для чего на самом деле туда ездил и с кем встречался - расследование, теории, раскрытие тайны;
Кадровые ротации и заявления старых чиновников при новых должностях - кого и почему заменил Ермак и какой видит стратегию развития государства?
Зарплаты чиновников, тарифы украинцев. Сколько зарабатывают одни и сколько тратят другие.
В программе принимают участие:
- Святослав Юраш, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа";
- Ахтем Чийгоз, народный депутат Украины, фракция "Европейская солидарность";
- Александр Антонюк, политолог;
- Сергей Гармаш, главный редактор "Остров";
- Юрий Кочевенко, военный и политический эксперт.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-