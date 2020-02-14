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Espreso.tvОбществоСегодня в "Дебатах": Оман и заблуждение Зеленского, поход Ермака и зарплаты чиновников

Сегодня в "Дебатах": Оман и заблуждение Зеленского, поход Ермака и зарплаты чиновников

14 февраля в 21:15 на телеканале "Еспресо" - "Дебаты" с Сергеем Руденко

Сегодня в программе три темы:

"Оманливый" отпуск: что делал Владимир Зеленский в Омане, для чего на самом деле туда ездил и с кем встречался - расследование, теории, раскрытие тайны;

Кадровые ротации и заявления старых чиновников при новых должностях - кого и почему заменил Ермак и какой видит стратегию развития государства?

Зарплаты чиновников, тарифы украинцев. Сколько зарабатывают одни и сколько тратят другие.

В программе принимают участие:

  • Святослав Юраш, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа";
  • Ахтем Чийгоз, народный депутат Украины, фракция "Европейская солидарность";
  • Александр Антонюк, политолог;
  • Сергей Гармаш, главный редактор "Остров";
  • Юрий Кочевенко, военный и политический эксперт.

 

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