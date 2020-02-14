Сегодня начинается Мюнхенская конференция по вопросам безопасности

14 февраля, 2020, 10:37

Сегодня в Германии начинается Мюнхенская международная конференция по вопросам безопасности

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Она будет посвящена темам конфликтов и разоружения, климату и здравоохранения.

На конференцию собираются около 35 глав государств и правительств.

В Мюнхен посетят канцлер Австрии Курц, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Нидерландов Марк Рютте, президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщили в Офисе президента Украины, Владимир Зеленский также примет участие в конференции.

Канцлер Ангела Меркель не будет участвовать в конференции, правительство Германии будет представлять глава МИД Хайко Маас, глава Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, глава МВД Хорст Зеехофер.

Не посетит конференцию и президент США Дональд Трамп - американскую делегацию возглавит госсекретарь Майк Помпео.

Не будет присутствовать на мероприятии и глава КНР Си Цзиньпин - Китай будет представлять министр иностранных дел Ван І.

Главой МИД будет представлена и Россия - мероприятие посетит Сергей Лавров.

Также на форуме будут присутствовать: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, гендиректор ВОЗ Теодор Гебреисус, руководитель Facebook Марк Цукерберг.

Накануне 56-й конференции по безопасности глава MSC Вольфганг Ишингер представил доклад, в котором обозначены ключевые темы форума.

В документе говорится о феномене "Westlessness" во внешней политике - отсутствие единой стратегии в западных стран по глобальным проблемам безопасности.

Во время конференции особое внимание будет уделено текущим кризисам в мире и Европе, перспективам стран Евросоюза в области военного сотрудничества, проблемам климата и новых технологий.

Ведущие политики и эксперты обсудят возможность выработки совместной западной стратегии в эпоху конкуренции великих держав.

Запланированы дискуссии по вопросу международной энергетической безопасности. В частности, 14 февраля состоится обсуждение проекта строительства газопровода "Северный поток 2".

Отдельная сессия конференции будет посвящена эпидемии китайского коронавируса COVID19. На ней выступит генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Теодор Гебреисус.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международный дискуссионная площадка, который ежегодно собирает политических лидеров со всего мира.

В этом году конференция пройдет c 14 по 16 февраля, традиционное место проведения мероприятия - отель Байеришер хоф.