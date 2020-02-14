Сегодня начинается Мюнхенская конференция по вопросам безопасности
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Она будет посвящена темам конфликтов и разоружения, климату и здравоохранения.
На конференцию собираются около 35 глав государств и правительств.
В Мюнхен посетят канцлер Австрии Курц, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Нидерландов Марк Рютте, президент Франции Эммануэль Макрон.
Как сообщили в Офисе президента Украины, Владимир Зеленский также примет участие в конференции.
Канцлер Ангела Меркель не будет участвовать в конференции, правительство Германии будет представлять глава МИД Хайко Маас, глава Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, глава МВД Хорст Зеехофер.
Не посетит конференцию и президент США Дональд Трамп - американскую делегацию возглавит госсекретарь Майк Помпео.
Не будет присутствовать на мероприятии и глава КНР Си Цзиньпин - Китай будет представлять министр иностранных дел Ван І.
Главой МИД будет представлена и Россия - мероприятие посетит Сергей Лавров.
Также на форуме будут присутствовать: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, гендиректор ВОЗ Теодор Гебреисус, руководитель Facebook Марк Цукерберг.
Накануне 56-й конференции по безопасности глава MSC Вольфганг Ишингер представил доклад, в котором обозначены ключевые темы форума.
В документе говорится о феномене "Westlessness" во внешней политике - отсутствие единой стратегии в западных стран по глобальным проблемам безопасности.
- Во время конференции особое внимание будет уделено текущим кризисам в мире и Европе, перспективам стран Евросоюза в области военного сотрудничества, проблемам климата и новых технологий.
- Ведущие политики и эксперты обсудят возможность выработки совместной западной стратегии в эпоху конкуренции великих держав.
- Запланированы дискуссии по вопросу международной энергетической безопасности. В частности, 14 февраля состоится обсуждение проекта строительства газопровода "Северный поток 2".
- Отдельная сессия конференции будет посвящена эпидемии китайского коронавируса COVID19. На ней выступит генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Теодор Гебреисус.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международный дискуссионная площадка, который ежегодно собирает политических лидеров со всего мира.
В этом году конференция пройдет c 14 по 16 февраля, традиционное место проведения мероприятия - отель Байеришер хоф.
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