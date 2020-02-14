Рост ВВП Украины замедлился, - Госстат

14 февраля, 2020, 22:09

Реальный ВВП в четвертом квартале 2019 года по сравнению с третьим кварталом того же года вырос на 0,1%, против четвертого квартала 2018 года - на 1,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

"Реальный ВВП в IV квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,1%, а по сравнению с IV кварталом 2018 года - на 1,5%", - говорится в сообщении.

Согласно декабрьским данным Госкомстата, реальный ВВП Украины в третьем квартале 2019 года увеличился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (предварительные данные свидетельствовали о росте ВВП на 4,2%).

Во втором квартале 2019 ВВП Украины вырос на 4,6% против аналогичного периода 2018 года, за первый квартал темпы роста составляли 2,5%.