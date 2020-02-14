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Espreso.tvОбществоРост экономики Украины существенно провалился в последнем квартале 2019 года, - Госстат

Рост экономики Украины существенно провалился в последнем квартале 2019 года, - Госстат


фото: ukranews
Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в IV квартале 2019 года

Об этом говорится в данных Госкомстата.

По данным статистического ведомства, реальный ВВП Украины в IV квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 1,5%, а относительно III квартала 2019 года (с учетом сезонного фактора) - на 0,1%.

Госстат оценивает рост ВВП в I квартале 2019 на уровне 2,5%, во II квартале - на 4,6%, в III квартале - на 4,1%.

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