Рост экономики Украины существенно провалился в последнем квартале 2019 года, - Госстат

14 февраля, 2020, 17:07

Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в IV квартале 2019 года

Об этом говорится в данных Госкомстата.

По данным статистического ведомства, реальный ВВП Украины в IV квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 1,5%, а относительно III квартала 2019 года (с учетом сезонного фактора) - на 0,1%.

Госстат оценивает рост ВВП в I квартале 2019 на уровне 2,5%, во II квартале - на 4,6%, в III квартале - на 4,1%.