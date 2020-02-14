Российские кураторы отбирают боевиков "Д / ЛНР" для параду 9 мая в Москве, - "Инфосопротивление"
14 февраля, 2020, 08:34
Российские кураторы проводят отбор в среде участников незаконных вооруженных формирований на Донбассе для отправки в Москву для участия в параде 9 мая
Об этом сообщает " Информационный сопротивление " со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что в частях и подразделениях оккупационного группировки стартовал отбор личного состава, будет участвовать в параде по случаю "75-й годовщины Великой победы".
Непосредственное участие в данных мероприятиях, начиная с этапа изучения личных дел потенциальных кандидатов, принимают органы военной контрразведки "МГБ" "ДНР" и "ЛНР".
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