Российские кураторы отбирают боевиков "Д / ЛНР" для параду 9 мая в Москве, - "Инфосопротивление"

14 февраля, 2020, 08:34

Российские кураторы проводят отбор в среде участников незаконных вооруженных формирований на Донбассе для отправки в Москву для участия в параде 9 мая

Об этом сообщает " Информационный сопротивление " со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в частях и подразделениях оккупационного группировки стартовал отбор личного состава, будет участвовать в параде по случаю "75-й годовщины Великой победы".

Непосредственное участие в данных мероприятиях, начиная с этапа изучения личных дел потенциальных кандидатов, принимают органы военной контрразведки "МГБ" "ДНР" и "ЛНР".