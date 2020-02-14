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Espreso.tvОбществоРеспублика Сербская взяла курс на выход из Боснии и Герцеговины

Республика Сербская взяла курс на выход из Боснии и Герцеговины

Республика Сербская, которая является составной частью Боснии и Герцеговины, взяла курс на выход из этого государства

Об этом заявил член Президиума Боснии и Герцеговины серб Милорад Додик, сообщает Telegraf .

"Сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что Республика Сербская стала на путь выхода из государства, и возврата назад не будет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Додик сказал, что у республики есть два варианта: тихо уйти - или быть уничтоженной с помощью "смертельного" пакета, сформированного международным сообществом вместе с боснийской стороной.

"Мы это сделаем, и нас не остановят ни США, ни кто-то другой, потому что мы считаем, что Дейтонское соглашение было нарушено, прежде всего вмешательством международного фактора", - добавил Додик.

Как известно, Дейтонское соглашение - мирный договор, подписанный по инициативе Великобритании и США между участниками гражданской войны в Боснии и Герцеговине в ноябре 1995 года в американском городе Дейтон.

По этому соглашению Босния и Герцеговина оставалась единственным государством, которое состоит из двух субъектов с едиными институтами власти: Федерации мусульман и хорватов и Республики Сербской.

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