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Espreso.tvОбщество"Инвесторам не нужны ни няни, ни бодигарды. Им нужны независимые суды ", - посол Германии в Украину

"Инвесторам не нужны ни няни, ни бодигарды. Им нужны независимые суды ", - посол Германии в Украину

Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен рассказала об ожиданиях немецких инвесторов от Украины

Об этом она сказала в интервью hromadske .

В частности, госпожа Фельдгузен подтвердила интерес к Украине со стороны немецких инвесторов:

"Заинтересованность действительно есть, но все ждут, что будет дальше. Например, с судебной реформой. Для инвесторов очень важно быть в состоянии защитить свои интересы в судах. Это во-первых. Второе - это общие макроэкономические индикаторы ", - отметила она.

Госпожа посол вспомнила о первом инвестпроекте по покупке немецкой фармацевтической компанией завода в Белой Церкви в конце прошлого года.

"Сегодня говорят о няне, ранее Кличко говорил о бодигарде. Нашим инвесторам не нужны ни няни, ни бодигарды (охранники - ред.). Им нужны независимые суды. Здесь уже есть две тысячи немецких фирм, и они успешно работают. И они могут получить хорошие сигналы, что что-то происходит и сюда нужно приезжать ", - пояснила она.

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