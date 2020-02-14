"Инвесторам не нужны ни няни, ни бодигарды. Им нужны независимые суды ", - посол Германии в Украину
Об этом она сказала в интервью hromadske .
В частности, госпожа Фельдгузен подтвердила интерес к Украине со стороны немецких инвесторов:
"Заинтересованность действительно есть, но все ждут, что будет дальше. Например, с судебной реформой. Для инвесторов очень важно быть в состоянии защитить свои интересы в судах. Это во-первых. Второе - это общие макроэкономические индикаторы ", - отметила она.
Госпожа посол вспомнила о первом инвестпроекте по покупке немецкой фармацевтической компанией завода в Белой Церкви в конце прошлого года.
"Сегодня говорят о няне, ранее Кличко говорил о бодигарде. Нашим инвесторам не нужны ни няни, ни бодигарды (охранники - ред.). Им нужны независимые суды. Здесь уже есть две тысячи немецких фирм, и они успешно работают. И они могут получить хорошие сигналы, что что-то происходит и сюда нужно приезжать ", - пояснила она.
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что украинская власть подготовила программу "Investment nanny", чтобы стимулировать иностранные компании инвестировать в Украину.
-
Впоследствии в правительстве сообщили, что программа "Инвестиционная няня" будет работать не только для иностранных, но и для отечественных инвесторов , готовых вложить в страну от $ 100 млн.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-