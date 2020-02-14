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Espreso.tvОбщество"Выбор в сторону мечты сделали на референдуме": Кремль потролив Зеленского за идею "города-сада" для крымчан на Херсонщине

"Выбор в сторону мечты сделали на референдуме": Кремль потролив Зеленского за идею "города-сада" для крымчан на Херсонщине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы президента Зеленского построить в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из аннексированного Крыма

Об этом передает ТАСС.

"Если для кого угодно в Украине будет построен город мечты, это можно только приветствовать. Пока же выбор в сторону мечты был сделан на референдуме в Крыму более пяти лет назад", - сказал Песков.

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