"Выбор в сторону мечты сделали на референдуме": Кремль потролив Зеленского за идею "города-сада" для крымчан на Херсонщине
14 февраля, 2020, 20:39
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы президента Зеленского построить в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из аннексированного Крыма
Об этом передает ТАСС.
"Если для кого угодно в Украине будет построен город мечты, это можно только приветствовать. Пока же выбор в сторону мечты был сделан на референдуме в Крыму более пяти лет назад", - сказал Песков.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с Турцией о строительстве городка для переселенцев из оккупированного Крыма в Херсонской области.
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