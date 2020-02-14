"Впечатление, что текст готовился ФСБ": Парубий о Мюнхенском плане "12 шагов для мира" для снятия санкций с РФ

14 февраля, 2020, 19:26

Мюнхенское заявление 2020 - прямое следствие потери Украиной международной субъектности

Об этом написал народный депутат от "Европейской Солидарности" Андрей Парубий на странице в Facebook.

"Еще всего лишь год назад было немыслимым, чтобы на большом международном мероприятии по безопасности, как стартовый документ с подписями организаторов и участников, было обнародовано такое, как сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности в день ее открытия. Впечатление, что текст заявления "12 шагов для усиление безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" готовился ФСБ в сотрудничестве с МИД России", - написал Парубий.

По его словам, в заявлении ни разу не упомянуто о нападении России на Украину. Не упоминается Россия как государство-агрессор.

"Зато сформулировано, что конфликт стал следствием каких-то, неизвестного авторства "катастрофических просчетов"! Сквозной - настоящей - идеей и целью плана "12 шагов" является возобновление сотрудничества с Россией без восстановления суверенитета Украины над оккупированными районами Донбасса и Крымом. Никаких ключевых требований Украины, которые мы отстаивали все годы продолжающейся российской агрессии, в этом документе просто не существует", - отметил Парубий.

Он отметил, что не случайно этот документ появился одновременно с телефонным звонком Зеленского к Путину и подготовкой очередной встречи президентов России и Украины.

Парубий написал, что оценка и реакция правящей сегодня в Украине власти на мюнхенское заявление, должны стать определяющими для всего украинского общества.