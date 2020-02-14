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Espreso.tvКультура"Украинская песня года": в Киеве прошла церемония награждения лауреатов

"Украинская песня года": в Киеве прошла церемония награждения лауреатов

В Киеве прошла церемония награждения Национальной музыкальной премии "Украинская песня года". Ведущими мероприятия, которое состоялось во дворце искусств "Украина", стали Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Певицы NK, TARABAROVA, Наталья Бучинская, ТАЮНЕ, Нина Матвиенко, Michelle Andrade и Наталья Могилевская, исполнители - Виталий Козловский, LAUD, KHAYAT, Павел Зибров, MELOVIN, Александр Пономарев, Сергей Бабкин, группы - DZIDZIO и DILEMMA - лауреаты нынешней "Украинской песни года ". Специальную премию - "Гарант украинской песни" - за весомый вклад в развитие национальной музыкальной индустрии получил Михаил Поплавский.

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Михаил Поплавский - главный продюсер и меценат шоу. Именно он в далеком 2004-м начал "Украинская песню года". Главная задача премии - популяризация национальной музыки.

"Украинская мы должны поддерживать, украинское мы должны лоббировать, украинская песня должна быть локомотивом в повседневной жизни нашего государства", - подчеркнул поющий ректор. Нынешнее шоу продюсер создавал в тандеме с народным любимцем Олегом Винником.

Лауреаты премии - не только опытные артисты. По словам Поплавского, поддержка молодых исполнителей - в приоритете. Украиноязычная песня - неизменное условие участия. Лауреатов определяют по количеству просмотров клипа в соцсетях, востребованностью исполнителя в радиоротации и телеэфире, а также - масштабами его гастрольной деятельности.

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Премия существует уже 16 лет. В 2012-м проект попал в мировой Книги рекордов Гиннесса - как самый продолжительный в мире телемарафон национальной песни в прямом эфире. Трансляция продолжалась в течение 110 часов без перерыва на новости и рекламу. Рекордное действо тогда увидели 155 стран мира.

В 2017-м "Украинская песня года" расширила и территориальные границы - церемония награждения прошла в Варшаве. Участие в ней приняли Наталия Бучинская, Виктор Павлик, Ирина Федишин, Наталья Валевская и другие украинские артисты.

Гарант украинской песни Михаил Поплавский пообещал, что премия "Украинская песня года" отныне будет ежегодной: "Из года в год она собирает самых талантливых исполнителей, которые творят и любят украинскую песню, поднимают дух украинской нации. Я верю, что за украинской песней - будущее. Если украинская песня - будет Украина. Потому что песня - это генетический код нации, она вечна, как небо и солнце, в ней звучит душа украинского народа. Без собственной песни, языка и культуры - нет нации. Держим вместе украинском волну! ".

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