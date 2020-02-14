 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы", - Мендель о расследовании "Схем" относительно вероятных переговоров в Омане

"Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы", - Мендель о расследовании "Схем" относительно вероятных переговоров в Омане


фото: Еспресо.TV
14 февраля скандал с расследованием "Схем" набрал обороты: пресс-секретарь Зеленского Мендель отреагировала на сюжет журналистов

Свою реакцию на расследование пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель обнародовала в Facebook.

"Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы, у кого-то есть братья, кто летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из современных политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще где-то работал", - написала Мендель.

"Сложно и сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что президент договаривался за спинами общества с российским чиновником. Единственное, что было не сложно в сюжете программы" Схемы "- это отрицать факт встречи Президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили ", - добавила пресс-секретарь.

Юлия Мендель отметила, что "тема зубов" в украинской журналистике слишком часто подводит авторов.

Напомним, что журналисты не предоставили доказательств присутствия именно Патрушева в Омане.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 февраля, 2020 пятница

13 февраля, 2020 четверг

больше новостей

14 февраля, 2020 пятница

13 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать