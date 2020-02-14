"Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы", - Мендель о расследовании "Схем" относительно вероятных переговоров в Омане

14 февраля, 2020, 08:57

14 февраля скандал с расследованием "Схем" набрал обороты: пресс-секретарь Зеленского Мендель отреагировала на сюжет журналистов

Свою реакцию на расследование пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель обнародовала в Facebook.

"Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы, у кого-то есть братья, кто летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из современных политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще где-то работал", - написала Мендель.

"Сложно и сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что президент договаривался за спинами общества с российским чиновником. Единственное, что было не сложно в сюжете программы" Схемы "- это отрицать факт встречи Президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили ", - добавила пресс-секретарь.

Юлия Мендель отметила, что "тема зубов" в украинской журналистике слишком часто подводит авторов.

Напомним, что журналисты не предоставили доказательств присутствия именно Патрушева в Омане.