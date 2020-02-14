"Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы", - Мендель о расследовании "Схем" относительно вероятных переговоров в Омане
Свою реакцию на расследование пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель обнародовала в Facebook.
"Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы, у кого-то есть братья, кто летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из современных политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще где-то работал", - написала Мендель.
"Сложно и сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что президент договаривался за спинами общества с российским чиновником. Единственное, что было не сложно в сюжете программы" Схемы "- это отрицать факт встречи Президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили ", - добавила пресс-секретарь.
Юлия Мендель отметила, что "тема зубов" в украинской журналистике слишком часто подводит авторов.
Напомним, что журналисты не предоставили доказательств присутствия именно Патрушева в Омане.
- Напомним, 5 января стало известно, что Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхает в расположенном на побережье Индийского океана 5-звездочном отеле в Омане.
- СМИ выяснили, что бизнес-джет, который привез Зеленского в Киев, останавливался в Москве перед отправлением из Омана.
- По данным СМИ, в Омане Зеленский мог встречаться с путинским чиновником , экс-куратором ОРДЛО Владиславом Сурковым.
- В Офисе президента заявили, что визит Зеленского в Оман был частным .
- Журналисты проекту "Схемы" выяснили , что Зеленский летел из Омана самолетом, который привез туда секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
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