"Патрушев - это КГБ. Он мощный силовик РФ ", - Сюмар о возможных переговорах Зеленского в Омане
Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар написала на своей странице в Facebook.
"Патрушев - это не просто рядовой секретарь СНБО. Он - это КГБ. Вся жизнь. Как и Путин. Патрушев возглавил ФСБ России летом 1999 года, а уже в декабре 1999 года в Москве взорвали дома, обвинили чеченцев, решили «маленькую войну» и сделали Путина президентом ", - пишет Сюмар.
По ее словам, именно поэтому в России называют Патрушева едва ли не куратором Путина по линии КГБ.
"Его воздействия - колоссальны. И он точно самый мощный силовик РФ. Посвященные переговоры под соусом то ли частного визита по версии ОПГ, то ли рабочего, но почему-то с возвращением на самолете, которым пользовался Патрушев, вполне тянут на государственную измену ", - добавила нардеп.
- Напомним, 5 января стало известно, что Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхает в расположенном на побережье Индийского океана 5-звездочном отеле в Омане.
- СМИ выяснили, что бизнес-джет, который привез Зеленского в Киев, останавливался в Москве перед отправлением из Омана.
- По данным СМИ, в Омане Зеленский мог встречаться с путинским чиновником , экс-куратором ОРДЛО Владиславом Сурковым.
- В Офисе президента заявили, что визит Зеленского в Оман был частным .
- Журналисты проекту "Схемы" выяснили , что Зеленский летел из Омана самолетом, который привез туда секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-