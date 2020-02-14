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Espreso.tvОбщество"Патрушев - это КГБ. Он мощный силовик РФ ", - Сюмар о возможных переговорах Зеленского в Омане

"Патрушев - это КГБ. Он мощный силовик РФ ", - Сюмар о возможных переговорах Зеленского в Омане


фото: Пресслужба "Євросолідарності"
Тайные переговоры президента Владимира Зеленского с руководителем российского Совбеза Николаем Патрушевым тянут на государственную измену

Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар написала на своей странице в Facebook.

"Патрушев - это не просто рядовой секретарь СНБО. Он - это КГБ. Вся жизнь. Как и Путин. Патрушев возглавил ФСБ России летом 1999 года, а уже в декабре 1999 года в Москве взорвали дома, обвинили чеченцев, решили «маленькую войну» и сделали Путина президентом ", - пишет Сюмар.

По ее словам, именно поэтому в России называют Патрушева едва ли не куратором Путина по линии КГБ.

"Его воздействия - колоссальны. И он точно самый мощный силовик РФ. Посвященные переговоры под соусом то ли частного визита по версии ОПГ, то ли рабочего, но почему-то с возвращением на самолете, которым пользовался Патрушев, вполне тянут на государственную измену ", - добавила нардеп.

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