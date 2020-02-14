"Обязательно выстою и мы победим!" - Маркив написал письмо украинцам
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Дорогие украинцы! Хочу выразить огромную благодарность за вашу поддержку! Я обязательно выстою и мы победим! Слава Украине!" - говорится в письме от 13 февраля.
Маркив был задержан в Италии летом 2017 года по инспирированному обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 24 мая 2014 года во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск Донецкой области.
"Уверен, что дипломатия и юриспруденция найдут пути решения этого вопроса, чтобы наш гвардеец вернулся домой. Мы не оставим нашего солдата", - отметил Арсен Аваков.
По свидетельствам украинских военных, Виталий Маркив не причастен к гибели итальянского репортера Андреа Рокелле 24 мая 2014 года. В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых мог быть убит потерпевший иностранный фотограф, а сам он находился на позициях боевиков пророссийских незаконных вооруженных формирований и умышленно подвергал себя опасности, несмотря на официальные рекомендации посольства Италии не ехать в зону боевых действий.
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