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Espreso.tvОбщество"Меня трудно найти, легко потерять, невозможно забыть" Богдан посвятил первое сообщение после отставки Дню влюбленных

"Меня трудно найти, легко потерять, невозможно забыть" Богдан посвятил первое сообщение после отставки Дню влюбленных

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан свое первое после отставки сообщение в соцсетях посвятил Дню святого Валентина

Соответствующее сообщение Богдан сделал в Facebook.

"Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть", - говорится в подписи к фотоколлажу с Богданом и воздушными шариками в виде сердец.

Коллаж для сообщения Богдан взял со страницы издания "Слово и Дело", которое также сделало соответствующие коллажи с пятым президентом Украины Петром Порошенко, президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, лидером ВО "Батькивщина" Юлией Тимошенко и другими политиками.

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