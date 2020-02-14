"Меня трудно найти, легко потерять, невозможно забыть" Богдан посвятил первое сообщение после отставки Дню влюбленных

14 февраля, 2020, 21:34

Соответствующее сообщение Богдан сделал в Facebook.

"Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть", - говорится в подписи к фотоколлажу с Богданом и воздушными шариками в виде сердец.

Коллаж для сообщения Богдан взял со страницы издания "Слово и Дело", которое также сделало соответствующие коллажи с пятым президентом Украины Петром Порошенко, президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, лидером ВО "Батькивщина" Юлией Тимошенко и другими политиками.