"Меня трудно найти, легко потерять, невозможно забыть" Богдан посвятил первое сообщение после отставки Дню влюбленных
14 февраля, 2020, 21:34
Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан свое первое после отставки сообщение в соцсетях посвятил Дню святого Валентина
Соответствующее сообщение Богдан сделал в Facebook.
"Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть", - говорится в подписи к фотоколлажу с Богданом и воздушными шариками в виде сердец.
Коллаж для сообщения Богдан взял со страницы издания "Слово и Дело", которое также сделало соответствующие коллажи с пятым президентом Украины Петром Порошенко, президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, лидером ВО "Батькивщина" Юлией Тимошенко и другими политиками.
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