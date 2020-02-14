"Корабль, который не знает, куда плыть, не имеет попутного ветра": Тетерук о политике властей по Крыму и ОРДЛО
Об этом он сказал в эфире в программе "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV .
"Мне хочется подытожить такой мудростью, что корабль, которому некуда плыть, никогда не имеет попутного ветра. Такое впечатление сейчас складывается от того, как украинская власть пытается остановить конфликт", - сказал он.
Он заявил, что народ не видит четкого понимания, чего они хотят достичь, четкого утверждения, что Крым они хотят возвращать.
"Президент об этом молчит, но народные депутаты "Слуги народа" говорят, что президент не обещал вернуть Крым. Это и создает впечатление, что они не знают, куда плыть. Не знают, что делать и к сожалению, они не будут иметь поддержки и попутного ветра, если не знают, что делать", - подытожил Тетерук.
- 13 февраля депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что президент Украины Владимир Зеленский никогда не обещал быстрого мира, возвращения Крыма, а также искоренение олигархов в стране.
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