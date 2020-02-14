"Карпаты" сыграли вничью с командой Милевского
14 февраля, 2020, 18:02
В контрольном матче на тренировочном сборе в Турции львовские "Карпаты" сыграли вничью 2:2 с брестским "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Украинцам удалось отличиться двумя мячами в первом тайме, на 33-й минуте отличился Владимир Танчик, а на 45-й забил новоиспеченный форвард Матар Деян.
Во втором тайме львовяне потеряли преимущество и пропустили два мяча.
"Карпаты" (Львов, Украина) - "Динамо" (Брест, Беларусь) 2:2
Голы: Танчик, 33, Матар, 45 - Бакай, 78, Савицкий, 83
"Карпаты": Каниболоцкий (Кудрик, 46), Дубинчак (Слива, 83), Халл, Гиоргадзе (Веремеенко, 74), Мартинс, Кльоц, Назарин, Притула (Тлумак, 85), Лях (Лейоус, 67), Танчик (Г. Пасич, 46), Матар (Бойчук, 67)
- 11 февраля "Динамо" сыграло вничью с белорусским БАТЭ со счетом 1:1.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-