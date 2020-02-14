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Espreso.tvСпорт"Карпаты" сыграли вничью с командой Милевского

"Карпаты" сыграли вничью с командой Милевского


фото: fckarpaty.com
В контрольном матче на тренировочном сборе в Турции львовские "Карпаты" сыграли вничью 2:2 с брестским "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Украинцам удалось отличиться двумя мячами в первом тайме, на 33-й минуте отличился Владимир Танчик, а на 45-й забил новоиспеченный форвард Матар Деян.

Во втором тайме львовяне потеряли преимущество и пропустили два мяча.

"Карпаты" (Львов, Украина) - "Динамо" (Брест, Беларусь) 2:2

Голы: Танчик, 33, Матар, 45 - Бакай, 78, Савицкий, 83

"Карпаты": Каниболоцкий (Кудрик, 46), Дубинчак (Слива, 83), Халл, Гиоргадзе (Веремеенко, 74), Мартинс, Кльоц, Назарин, Притула (Тлумак, 85), Лях (Лейоус, 67), Танчик (Г. Пасич, 46), Матар (Бойчук, 67)

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