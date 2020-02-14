"Фактическая капитуляция": Гончаренко о предлагаемых на Мюнхенской конференции "12 шагах" для снятия санкций с РФ

14 февраля, 2020, 21:49

Народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко прокомментировал документ, представленный на Мюнхенской конференции по безопасности

Об этом он сказал во включении в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV .

"Этот документ был создан в Кремле. Это очевидно, это был вброс на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Цель ясна - это продвижение кремлевской, путинской повестки дня", - сказал он.

Гончаренко отметил, что очень хорошо, что украинская делегация от "ЕС" во главе с Петром Порошенко в эту ситуацию вмешалась и в результате этот документ был убран с сайта конференции.

"Мы должны были этого добиться, потому что в действительности то, что было прописано - это просто ужасные вещи, которые фактически означают капитуляцию Украины", - сказал нардеп.