"Фактическая капитуляция": Гончаренко о предлагаемых на Мюнхенской конференции "12 шагах" для снятия санкций с РФ
14 февраля, 2020, 21:49
Народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко прокомментировал документ, представленный на Мюнхенской конференции по безопасности
Об этом он сказал во включении в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV .
"Этот документ был создан в Кремле. Это очевидно, это был вброс на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Цель ясна - это продвижение кремлевской, путинской повестки дня", - сказал он.
Гончаренко отметил, что очень хорошо, что украинская делегация от "ЕС" во главе с Петром Порошенко в эту ситуацию вмешалась и в результате этот документ был убран с сайта конференции.
"Мы должны были этого добиться, потому что в действительности то, что было прописано - это просто ужасные вещи, которые фактически означают капитуляцию Украины", - сказал нардеп.
- Три международные организации совместно с Российской советом по международным делам обнародовали свой план прекращения войны в Украине.
- Бывшие дипломаты США, чиновники и эксперты обнародовали совместное заявление, в котором обосновывают ошибочность новых предложений по Донбассу, сформированных на Мюнхенской конференции по безопасности .
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Доклад "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", подготовленный группой европейских, российских и украинских экспертов, больше недоступен на сайте Мюнхенской конференции.
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МИД заявил, что тезисы, содержащиеся в документе "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", обнародованном перед началом Мюнхенской конференции по безопасности, не соответствуют официальной позиции Украины
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