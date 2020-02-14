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Espreso.tvОбщество"АвтоКрАЗ" получил заказ на поставку партии самоходных шасси КрАЗ-5233НЕ

"АвтоКрАЗ" получил заказ на поставку партии самоходных шасси КрАЗ-5233НЕ

"КрАЗ" получил заказ на поставку партии самоходных шасси 4х4 от одного из долгосрочных партнеров - известного зарубежного производителя бронированной техники

Полноприводные машинокомплекты КрАЗ очередной раз выбраны в качестве базы для производства бронетранспортеров с противоминной защитой. Простота и надежность базовых компонентов, положительный опыт эксплуатации в сложных условиях делают шасси КрАЗ универсальной платформой для различных модификаций бронированной техники.

Огромный машиностроительный опыт и высококвалифицированный инженерно-технический персонал позволяют "КрАЗу" наравне сотрудничать с иностранными партнерами в совместной разработке бронеавтомобилей и адаптации отечественного шасси под конкретные требования производителя надстройки.

Следует отметить, что помимо классических вариантов самоходных шасси, положительно зарекомендовавших себя, "АвтоКрАЗ" систематически модернизирует собственные продукты в данном сегменте, в соответствии с актуальными тенденциями рынка и пожеланий заказчиков.

Контакты для международных партнеров, заинтересованных в сотрудничестве: ftf.info@kraz.ua

 

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