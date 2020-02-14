Пташник идет на довыборы вместе с "Европейской солидарностью"
14 февраля, 2020, 13:23
Народный депутат Верховной Рады VIII созыва Виктория Пташник примет участие в промежуточных выборах в округе № 179 от партии "Европейская солидарность"
Об этом она заявила на своей странице в Facebook.
"Я не могу спокойно наблюдать, как шаг за шагом сдают интересы государства, как разрушаются государственные институты, как Украина ослабляет свои позиции на международной арене. Поэтому я решила пойти на довыборы в 179-м избирательном округе в Харьковской области, которые состоятся 15 марта. решила пойти не одна, а с командой партии "Европейская солидарность", - сказала она в видеообращении.
По ее словам, парламент нужна настоящая проукраинская оппозиция, способная конструктивно контролировать власть, защитить государственность Украины и бороться с несправедливостью.
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