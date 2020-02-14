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Espreso.tvОбществоПравительство презентовало упрощенную систему регистрации новорожденных еМалятко

Правительство презентовало упрощенную систему регистрации новорожденных еМалятко


фото: прес-служба прем'єр-міністра
14 февраля на День влюбленных Кабинет министров представил еМалятко: родители будут тратить 20 минут вместо 2 недель в 10 государственных услуг, связанных с регистрацией новорожденных

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Новоиспеченные родители будут тратить 20 минут вместо 2 недель на 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка - презентовали комплексную услугу еМалятко у Киеве.

С этим премьер-министр Алексей Гончарук поздравил одну из молодых пар в роддоме, которые в День влюбленных стали родителями.

Если раньше нужно было выстоять в очередях 11 инстанций, подать 37 документов - сейчас 20 минут и всего 1 заявление прямо в роддоме.

Похожие сервисы в некоторых странах объединили 3-5 услуг в 1, а мы - сразу все 10.

Сейчас еМалятко уже работает в Киеве, Харькове, Луцке, Виннице и Кривом Роге. А скоро - онлайн на портале Действие.

"ЕМалятко - это новый удобный формат отношений между украинцами и государством", - отметили в пресс-службе.

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