Правительство презентовало упрощенную систему регистрации новорожденных еМалятко
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Новоиспеченные родители будут тратить 20 минут вместо 2 недель на 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка - презентовали комплексную услугу еМалятко у Киеве.
С этим премьер-министр Алексей Гончарук поздравил одну из молодых пар в роддоме, которые в День влюбленных стали родителями.
Если раньше нужно было выстоять в очередях 11 инстанций, подать 37 документов - сейчас 20 минут и всего 1 заявление прямо в роддоме.
Похожие сервисы в некоторых странах объединили 3-5 услуг в 1, а мы - сразу все 10.
Сейчас еМалятко уже работает в Киеве, Харькове, Луцке, Виннице и Кривом Роге. А скоро - онлайн на портале Действие.
"ЕМалятко - это новый удобный формат отношений между украинцами и государством", - отметили в пресс-службе.
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