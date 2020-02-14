По жалобе Amazon Пентагон заблокировал контракт Microsoft на $10 млрд

14 февраля, 2020, 16:16

По требованию Amazon суд в США временно заблокировал контракт Microsoft на создание облачной инфраструктуры хранения данных для Пентагона на $10 млрд

Об этом пишет CNBC.

Точные сроки прекращения выполнения контракта не уточняются. В Microsoft заявили, что расстроены из-за вынужденной задержки. В то же время в компании уверены, что в итоге суд встанет на сторону Microsoft. В Amazon и Пентагоне ситуацию не прокомментировали.

Напомним, что осенью 2019 года Пентагон отдал контракт на создание облачной инфраструктуры компании Microsoft. Тогда Amazon заявил о планах обжаловать решение минобороны США. Тогда в Amazon намекнули на давление, которое могло оказываться на Пентагон президентом Дональдом Трампом.