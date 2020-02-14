 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПо жалобе Amazon Пентагон заблокировал контракт Microsoft на $10 млрд

По жалобе Amazon Пентагон заблокировал контракт Microsoft на $10 млрд


фото: ap
По требованию Amazon суд в США временно заблокировал контракт Microsoft на создание облачной инфраструктуры хранения данных для Пентагона на $10 млрд

Об этом пишет CNBC.

Точные сроки прекращения выполнения контракта не уточняются. В Microsoft заявили, что расстроены из-за вынужденной задержки. В то же время в компании уверены, что в итоге суд встанет на сторону Microsoft. В Amazon и Пентагоне ситуацию не прокомментировали.

Напомним, что осенью 2019 года Пентагон отдал контракт на создание облачной инфраструктуры компании Microsoft. Тогда Amazon заявил о планах обжаловать решение минобороны США. Тогда в Amazon намекнули на давление, которое могло оказываться на Пентагон президентом Дональдом Трампом.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 февраля, 2020 пятница

больше новостей

14 февраля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать