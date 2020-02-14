План "12 шагов для мира в Украине" с отменой санкций против РФ удалили с сайта Мюнхенской конференции

14 февраля, 2020, 17:49

Доклад "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", подготовленній группой европейских, российских и украинских экспертов, больше недоступен на сайте Мюнхенской конференции

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В документе никак не упоминается о российской агрессии в отношении Украины и утверждается, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагают шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму". Правда, основной идеей плана является возобновление сотрудничества с Россией без восстановления суверенитета Украины над Крымом.

Обнародованные предложения содержат несколько гуманитарных шагов, которые поддерживаются всеми сторонами, однако в них отсутствуют какие-либо ключевые требования, звучавшие до сих пор от Украины.

Документ содержал предложения по решению украинского-российского конфликта и был позже подвергнут критике со стороны экспертов Атлантического совета, которые назвали его представляющим "русскую точку зрения".

Группа американских дипломатов и экспертов отмечает, что некоторые из шагов, предложенных в плане по достижению безопасности в Украине, представленном перед началом Мюнхенской конференции по безопасности, резонируют с идеями, выдвинутыми российской стороной.

"Большинство из 12 рекомендаций от группы лидеров евроатлантической безопасности - если будут добросовестно реализованы всеми сторонами - являются конструктивными и могут служить как меры по укреплению доверия и облегчить сложности, страдания, которые испытывает население в и возле оккупированного Донбасса. Некоторые являются проблематичными, особенно два повторяют предложения Кремля о переговорах или темы дезинформации", - говорится в заявлении, размещенном на сайте Atlantic Council.

Отмечается, что обнародованный документ описывает решения проблемы в "дружественных Кремлю терминах, возможно, чтобы убедить членов российской элиты подписать".

Это заявление подписали частности Ян Бжезинский, Майкл Карпентер, Эдвард Лукас, послы Джон Хербст, Стивен Пайфер, Уильям Тейлор, Мари Йованович, Александер Вершбоу.