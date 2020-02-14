Пентагон урезает другие программы на $ 3,8 миллиарда ради стены с Мексикой

14 февраля, 2020, 11:18

Пентагон урезает свои программы по закупке вооружения, включая программу по производству истребителей-бомбардировщиков F-35, для выделения финансирования строительства стены на границе с Мексикой

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на сообщение, посланное в Конгресс.

Программы Пентагона будут урезаны на 3,8 миллиарда долларов, а эти средства будут направлены на "поддержку программ более высокого приоритета" и "необходимы для обеспечения поддержки министерству внутренней безопасности в его деятельности по противодействию обороту наркотиков".

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Отмечается, что министерство внутренней безопасности определило участки вдоль границы, которые преступники используют как коридоры для контрабанды наркотиков. Ведомство определило, что возведение дополнительных заградительных сооружений в районе границы необходимо, чтобы затруднить такую незаконную деятельность.

Так, $ 2,2 миллиарда будет выделено из основного бюджета Пентагона на 2020 год, еще $ 1,6 миллиарда из фонда, который предусмотрен для финансирования действий Вооруженных сил США за рубежом. В частности, около 156 млн долларов будут взяты из программы закупок истребителей F-35. Предполагается, что средства будут направлены в специальный фонд Пентагона, а из него - уже на возведение стены.

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Во время выборов в 2016 году Трамп пообещал построить стену на границе с Мексикой, против чего выступают демократы. Дебаты об источниках финансирования стены привели к прекращению работы правительства США на срок 35 дней.

Трамп добился выделения $ 6 млрд на строительство путем объявления режима чрезвычайного положения.