Пентагон начнет испытания гиперзвукового оружия в 2020 году

14 февраля, 2020, 10:23

Глава стратегического командования вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что Пентагон активно готовит базу для испытаний гиперзвукового оружия

Об этом он сообщил в письменных показаниях перед комитетом Сената США по делам вооруженных сил.

По словам адмирала, в 2020 год станет поворотным в разработке и развертывании гиперзвукового оружия в США.

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Ричард отметил, что гиперзвуковое оружие обеспечит "эффективный потенциал сдерживания" и повысит боеспособность страны. Это необходимо для ответа на имеющиеся и будущие угрозы.

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Он отметил, что Россия и Китай усиливают свои ядерные возможности, чтобы «непосредственно бросить вызов» США. В частности, отмечается, что "агрессивная и мощная" кампания России по оснащению стратегической ядерной триады близка к завершению.